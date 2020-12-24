Разработать дизайн сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки536 просмотров

Добрый день!

для защиты от спама - рассматриваются ответы начинающиеся со слов "готов сделать дизайн"

Мы проводим редизайн сайта по поставке IT-оборудования.

Схема нового дизайна и в каком "оформлении и стилистическом направлении выполнить" указаны в приложении.

Приветсвуются Ваши творческие идеи

В рамках разработки дизайна необходимо будет сделать Промо-баннер для первой страницы – идея баннера уже есть и

также необходимо "обновить логотип" в соотвествии с новым дизайном (Лого

будет предоставлен в PSD и CDR форматах), а также psd дизайна старого

сайта.

Оплата Яндекс.Деньги

Просьба отправлять примеры Ваших работ в похожем стиле.

спасибо за внимание,

с уважением

5 лет назад
taris
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$80
3 дня
Escrow
работа сделана
Отличный клиент, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за заказ)

Заявки фрилансеров

Регина
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Расул
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Олег
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Дарья
 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
51 отзыв
5 лет назад
Иван
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
45 отзывов
5 лет назад
Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Павел
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Дарина
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Вадим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
50 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
5 лет назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Денис
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
140 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Тимур
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
5 лет назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгений
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
30 отзывов
5 лет назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта-партнерки, 13 страниц, 2 модальных окна

    Необходимо создать современный и чистый дизайн под десктоп (+night mode) сайта партнерской сети. 13 страниц, 2 модальных окна + дизайн письма рассылки. Стиль: максимально современный, минимально перегруженный. Основной цвет белый, с некоторыми яркими акцентами. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта на Simpla

    Полностью изменить дизайн сайта, сделать более современный, функционал должен остаться без изменений https://atl-gk.ru/

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • IT магазин и услуги

    $700

    Необходим сайт где будут продаваться компьютеры и акссесуры а так же услуги по ремонту Стандартные заявки будут игнорироваться. Сроки до 10-ого августа Наполнением информацией буду заниматься я Точный референс имеется ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Готовый дизайн сайта веб студии

    Привет коллеги. Куплю готовый шаблон дизайна веб студии. От вас исходники и поставить мой логотип. Рассмотрю как лендинги так и полноценные сайты. Приоритет полноценным сайтам. Копирайт сделаю сам. От вас цены за шаблоны

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Pedra GeM56

    Создание векторного оформления для стриминговой площадки твич.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина 2x-krovat.ru

    Нужен дизайн интернет-магазина 2x-krovat.ru (главная страница, страница каталога, страница товара, информационная страница). Дизайн должен быть минималистичный. Возможно использование какого-то детского персонажа, например похожего на Смурфиков. В дизайне важно отталкиваться от основных принципов юзабилити, от ...

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайна сайта и его наполнение

    $260

    Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с которым придется работать ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад