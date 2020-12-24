Разработать дизайн сайта

Добрый день!

для защиты от спама - рассматриваются ответы начинающиеся со слов "готов сделать дизайн"

Мы проводим редизайн сайта по поставке IT-оборудования.

Схема нового дизайна и в каком "оформлении и стилистическом направлении выполнить" указаны в приложении.

Приветсвуются Ваши творческие идеи

В рамках разработки дизайна необходимо будет сделать Промо-баннер для первой страницы – идея баннера уже есть и

также необходимо "обновить логотип" в соотвествии с новым дизайном (Лого

будет предоставлен в PSD и CDR форматах), а также psd дизайна старого

сайта.

Оплата Яндекс.Деньги

Просьба отправлять примеры Ваших работ в похожем стиле.

спасибо за внимание,

с уважением