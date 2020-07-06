IT магазин и услуги

Привет коллеги. Куплю готовый шаблон дизайна веб студии. От вас исходники и поставить мой логотип. Рассмотрю как лендинги так и полноценные сайты. Приоритет полноценным сайтам. Копирайт сделаю сам. От вас цены за шаблоны