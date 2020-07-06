Привет коллеги. Куплю готовый шаблон дизайна веб студии. От вас исходники и поставить мой логотип. Рассмотрю как лендинги так и полноценные сайты. Приоритет полноценным сайтам. Копирайт сделаю сам. От вас цены за шаблоны
IT магазин и услуги
Необходим сайт где будут продаваться компьютеры и акссесуры а так же услуги по ремонту
Стандартные заявки будут игнорироваться.
Сроки до 10-ого августа
Наполнением информацией буду заниматься я
Точный референс имеется
Я ищу надежного веб дизайнера
С меня предоплата 50 % первым делом
Бюджет 50к+ -
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