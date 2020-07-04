Нужно нарисовать дизайн постельного белья по моей идее,в процессе работы буду оценивать примеры зарисовок, чтобы прийти к нужному для меня результату.
Редизайн сайта
Интернет-магазин автозачастей.Текущая структура шаблона во вложении.Что хочется:- блок контента на всю ширину страницы- блок логина/корзины/информации о заказах убрать в шапку справа (где телефон)- редизайн меню + часть меню возможно убрать в подвал
Заявки фрилансеров
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