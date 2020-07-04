Редизайн сайта

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Закрыт69 заявок1671 просмотр

Интернет-магазин автозачастей.Текущая структура шаблона во вложении.Что хочется:- блок контента на всю ширину страницы- блок логина/корзины/информации о заказах убрать в шапку справа (где телефон)- редизайн меню + часть меню возможно убрать в подвал

5 лет назад
dkdimon
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Заявки фрилансеров

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