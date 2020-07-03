Нужно представить свой концепт дизайна для сайта (это может быть от 1 до 3 экранов ). Главное передать свое виденье стиля будущего сайта. Тематика "Указание услуг по печати на футболках для кооперативных заказчиков" Победителю ...
Дизайн сайта статистики спортсменов
Добрый день.
Ваша цена и сроки?
Проект может быть в .psd или figma
Дизайн для сайта статистики бойцов (UFC, Бокс, прочие единоборства). Сайт с нуля.
90+% посетителей с мобильных устройств. Поэтому, в первую очередь делаем удобно для низких разрешений. Это важно для проекта!
Цветовая гамма:
Белый, Черный, Красный, Синий, Серый.
Сайты-конкуренты (не по дизайну, а вообще):
https://ru.ufc.com/athletes/all
https://fighttime.ru/fighters/56035/Khabib-Nurmagomedov.html
Макеты страниц.
Логотип у нас есть.
У всех страниц сайдбар справа на PC, кроме Главной.
У всех страниц хлебные крошки, кроме главной.
http://prntscr.com/tabeen вот такие фото в шапке не нужно. Шапка классическая полоса с логотипом и меню выпадающее, поиском лупа. Меню иконки http://prntscr.com/tb5tf9 что-то типа из этого набора будем брать https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/
Подвал классический: копирайты с текстом про куки и прочее, меню горизонтально в 2 строки, кнопки наших соц. сетей (подпишись).
1. Страница бойца.
Информацию мы берем с https://ru.ufc.com/athlete/khabib-nurmagomedov этого сайта, т.е. у нас будут все эти данные + другие. Необходимо тоже графики, диаграммы и прочее. Только чтобы не точь в точь было. Вот так http://prntscr.com/tabcaa фото не нужно. Будет только заглавная фото бойца и потом фото противников http://prntscr.com/tabcxq
+ какой-то текст описание обычный
+ кнопки лайков
+ комментарии
2. Страница события (турнира).
https://ru.ufc.com/event/ufc-251 это уже непосредственно сам турнир какой-то один. Здесь все бои, дата проведения, место
+ лайки
+ комментарии
3. Страница самого поединка внутри турнира.
Т.е. это непосредсвенно бой.
Вот здесь https://ru.ufc.com/event/ufc-251 нажмите на какую-нибудт пару и всплывает окно. У нас это отдельная страница будет, а не всплывашка.
Сделаем чуть классическим типа https://mma-oracle.com/ru/compare/result/elizeu_zaleski_dos_santos-105616-vs-134160-muslim_salikhov , но здесь не красиво подано.
Выводим на странице боя:
* ФИО бойцов и фото.
* http://prntscr.com/tabwqz информацию в рамке
* http://prntscr.com/tabxx6 информацию о победа/поражениях и каким способом победа http://prntscr.com/tabya7
* http://prntscr.com/tabyj0 и затем автоматический прогноз будет, только надо покрасивее подать.
* место для произвольного текста.
* лайки, комментарии.
4. Главная.
Состоит из различных виджетов/блоков по дизайну.
* Предстоящие события (турниры) https://ru.ufc.com/events что-то на подобие такого.
* ТОП букмекеров: логотип, название, какой-то бонус, кнопка регистрации.
* Рейтинги бойцов https://ru.ufc.com/rankings - только покрасивее. Может быть фото напротив каждого бойца.
* Виджет для статей. Что-то типа http://prntscr.com/tabqp9 , только без счетчиков. Только картинка, заголовок, текст.
5. Сайдбар.
Виджет наших соц. сетей (подпишись). Telegram, FB, Youtube, Instagram, VK
Виджет предстоящих событий (название, дата, место, картинка.)
Виджет одного предстоящего события и боев внутри него (название, дата, пары бойцов (фото + фио)).
Виджет для статей (типа последние новости и подобное). Картинка + заголовок.
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