Дизайн сайта статистики спортсменов

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Закрыт37 заявок1265 просмотров

Добрый день.

Ваша цена и сроки?

Проект может быть в .psd или figma

Дизайн для сайта статистики бойцов (UFC, Бокс, прочие единоборства). Сайт с нуля.

90+% посетителей с мобильных устройств. Поэтому, в первую очередь делаем удобно для низких разрешений. Это важно для проекта!

Цветовая гамма:

Белый, Черный, Красный, Синий, Серый.

Сайты-конкуренты (не по дизайну, а вообще):

https://ru.ufc.com/athletes/all

https://fighttime.ru/fighters/56035/Khabib-Nurmagomedov.html

https://mma-oracle.com/

Макеты страниц.

Логотип у нас есть.

У всех страниц сайдбар справа на PC, кроме Главной.

У всех страниц хлебные крошки, кроме главной.

http://prntscr.com/tabeen вот такие фото в шапке не нужно. Шапка классическая полоса с логотипом и меню выпадающее, поиском лупа. Меню иконки http://prntscr.com/tb5tf9 что-то типа из этого набора будем брать https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/

Подвал классический: копирайты с текстом про куки и прочее, меню горизонтально в 2 строки, кнопки наших соц. сетей (подпишись).

1. Страница бойца.

Информацию мы берем с https://ru.ufc.com/athlete/khabib-nurmagomedov этого сайта, т.е. у нас будут все эти данные + другие. Необходимо тоже графики, диаграммы и прочее. Только чтобы не точь в точь было. Вот так http://prntscr.com/tabcaa фото не нужно. Будет только заглавная фото бойца и потом фото противников http://prntscr.com/tabcxq

+ какой-то текст описание обычный

+ кнопки лайков

+ комментарии

2. Страница события (турнира).

https://ru.ufc.com/event/ufc-251 это уже непосредственно сам турнир какой-то один. Здесь все бои, дата проведения, место

+ лайки

+ комментарии

3. Страница самого поединка внутри турнира.

Т.е. это непосредсвенно бой.

Вот здесь https://ru.ufc.com/event/ufc-251 нажмите на какую-нибудт пару и всплывает окно. У нас это отдельная страница будет, а не всплывашка.

Сделаем чуть классическим типа https://mma-oracle.com/ru/compare/result/elizeu_zaleski_dos_santos-105616-vs-134160-muslim_salikhov , но здесь не красиво подано.

Выводим на странице боя:

* ФИО бойцов и фото.

* http://prntscr.com/tabwqz информацию в рамке

* http://prntscr.com/tabxx6 информацию о победа/поражениях и каким способом победа http://prntscr.com/tabya7

* http://prntscr.com/tabyj0 и затем автоматический прогноз будет, только надо покрасивее подать.

* место для произвольного текста.

* лайки, комментарии.

4. Главная.

Состоит из различных виджетов/блоков по дизайну.

* Предстоящие события (турниры) https://ru.ufc.com/events что-то на подобие такого.

* ТОП букмекеров: логотип, название, какой-то бонус, кнопка регистрации.

* Рейтинги бойцов https://ru.ufc.com/rankings - только покрасивее. Может быть фото напротив каждого бойца.

* Виджет для статей. Что-то типа http://prntscr.com/tabqp9 , только без счетчиков. Только картинка, заголовок, текст.

5. Сайдбар.

Виджет наших соц. сетей (подпишись). Telegram, FB, Youtube, Instagram, VK

Виджет предстоящих событий (название, дата, место, картинка.)

Виджет одного предстоящего события и боев внутри него (название, дата, пары бойцов (фото + фио)).

Виджет для статей (типа последние новости и подобное). Картинка + заголовок.

Figma
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