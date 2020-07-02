Нарисовать имеющийся веб сайт в фигме

Здравствуйте, я разрабатываю безалкогольный напиток для приготовления вкуснейших коктейлей дома. Необходимо доработать лендинг на Tilda для розничной продажи и в дальнейшем сделать там же для B2B. Ссылка на текущий лендинг: liquidclavis.com ...