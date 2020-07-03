Нужно сделать дизайн сайта сразу на Wordpress для онлайн-курсов по здоровому образу жизни. Дизайн должен быть уникальный, аккуратный. Допускается использование плагинов для создания верстки. - Главная страница - Страница списка курсов - ...
На основе растрового диз.-макета сайта отрисовать .psd сделать моб. ве
Дано: .png изображение страницы сайта.
Нужно: на его основе отрисовать дизайн-макет PSD и сделать дизайн-макет мобильной версии под смартфоны и планшеты для последующей адаптивной-верстки верстальщиком.
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