На основе растрового диз.-макета сайта отрисовать .psd сделать моб. ве

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка159 просмотров

Дано: .png изображение страницы сайта.

Нужно: на его основе отрисовать дизайн-макет PSD и сделать дизайн-макет мобильной версии под смартфоны и планшеты для последующей адаптивной-верстки верстальщиком.

5 лет назад
konstantin_tom
Константин 
44 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
$60
3 дня
Доволен оперативным выполнением работы. Рад, что Андрей в процессе работы был на связи.
Рекомендую Константина. Сложностей в процессе сотрудничества не возникло.

Заявки фрилансеров

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад

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