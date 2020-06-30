Нужен дизайн лендинга для кондитерской. Количество экранов - 7-8 шт. + адаптивная версия для телефона. Контент есть. Пишите свои цены, сроки и примеры работ!
Дизайн сайта и верстка (профи)
Только Киев!
Требования к дизайну Ресурса
В обязательном порядке верстка осуществляется дизайнером и/или его ресурсами.
Предпочтения отдаются кандидатам, хотя-бы поверхностно понимающим методы технической реализации описанного функционала.
Исходя из описанного функционала требуется правильно подобрать хостинг, учитывая какие инструменты потребуются для его реализации. Если подобного навыка у Вас нет, но в остальном Вы уверены, что справитесь с задачей оперативно и качественно, рассмотрим и Вашу кандидатуру.
Успешно выполнив работу по созданию дизайна Ресурса для мобильных устройств, кандидат получает работу по его верстке.
Работа по дизайну и верстке версии Ресурса для ПК выполняется после верстки мобильной версии сайта.
Функционал:
• Видеоматериалы. Проигрывание при наведении курсора или одиночного клика.
• Биржевые графики. Визуализация - японские свечи.
• Разного рода онлайн-обновляемые таблицы
• CMS-система
• Мультиязычность
• Разного рода формы
Определения к внешнему виду сайта:
• Строго, не вычурно
• По-деловому, стильно
• Дорого
• Максимально юзабельно
Требования:
• Оперативно. Качественно.
• Версия Ресурса для мобильных устройств является главной и приоритетной в исполнении, так как основная масса посетителей Ресурса предполагаемо будут использовать мобильные устройства.
• Все графические элементы должны быть «легкими». Размером в KB/MB мы не ограничиваем и рассчитываем на адекватное понимание данного пункта.
• Основные блоки Ресурса должны быть доступны с его индексной страницы, или в один клик-переход. Понимая ограниченность экранов мобильных устройств, способ реализации данного требования остается на усмотрение дизайнера.
• Приоритетным, с точки зрения отображения на главной странице, блоком является рекламные блоки «Информационно-рекламный» и «Новости и выгодные предложения». В качестве примера предоставляется видение Компании по размещению блоков на версии для ПК.
• Версия для ПК также должна соответствовать описанным критериям.
• Обязательное корректное и полнофункциональное отображение на устройствах Android и IOS и в браузерах Chrome, FF, Opera, Edge/IE11 + Safari. Приоритетность именно в указанном в предыдущем предложении порядке.
Этапы сотрудничества
1. Предлагаете Вашу кандидатуру
2. Если Вас выбрали, Вам высылаются вводные материалы для ознакомления
3. Делаете набросок, с минимальными трудозатратами в плохом качестве
4. Если мы видим, что Вы правильно нас поняли, производится предоплата
5. Вы делаете дизайн-макет. Возможны несколько итераций корректировок. Утверждаем
6. Мы вносим следующую часть предоплаты
7. Вы получаете доступы к хостингу. Производите верстку сайта. Утверждаем.
8. Мы вносим финальную часть оплаты.
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