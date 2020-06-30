Дизайн сайта и верстка (профи)

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Закрыт7 заявок681 просмотр

Только Киев!

Требования к дизайну Ресурса

В обязательном порядке верстка осуществляется дизайнером и/или его ресурсами.

Предпочтения отдаются кандидатам, хотя-бы поверхностно понимающим методы технической реализации описанного функционала.

Исходя из описанного функционала требуется правильно подобрать хостинг, учитывая какие инструменты потребуются для его реализации. Если подобного навыка у Вас нет, но в остальном Вы уверены, что справитесь с задачей оперативно и качественно, рассмотрим и Вашу кандидатуру.

Успешно выполнив работу по созданию дизайна Ресурса для мобильных устройств, кандидат получает работу по его верстке.

Работа по дизайну и верстке версии Ресурса для ПК выполняется после верстки мобильной версии сайта.

Функционал:

• Видеоматериалы. Проигрывание при наведении курсора или одиночного клика.

• Биржевые графики. Визуализация - японские свечи.

• Разного рода онлайн-обновляемые таблицы

• CMS-система

• Мультиязычность

• Разного рода формы

Определения к внешнему виду сайта:

• Строго, не вычурно

• По-деловому, стильно

• Дорого

• Максимально юзабельно

Требования:

• Оперативно. Качественно.

• Версия Ресурса для мобильных устройств является главной и приоритетной в исполнении, так как основная масса посетителей Ресурса предполагаемо будут использовать мобильные устройства.

• Все графические элементы должны быть «легкими». Размером в KB/MB мы не ограничиваем и рассчитываем на адекватное понимание данного пункта.

• Основные блоки Ресурса должны быть доступны с его индексной страницы, или в один клик-переход. Понимая ограниченность экранов мобильных устройств, способ реализации данного требования остается на усмотрение дизайнера.

• Приоритетным, с точки зрения отображения на главной странице, блоком является рекламные блоки «Информационно-рекламный» и «Новости и выгодные предложения». В качестве примера предоставляется видение Компании по размещению блоков на версии для ПК.

• Версия для ПК также должна соответствовать описанным критериям.

• Обязательное корректное и полнофункциональное отображение на устройствах Android и IOS и в браузерах Chrome, FF, Opera, Edge/IE11 + Safari. Приоритетность именно в указанном в предыдущем предложении порядке.

Этапы сотрудничества

1. Предлагаете Вашу кандидатуру

2. Если Вас выбрали, Вам высылаются вводные материалы для ознакомления

3. Делаете набросок, с минимальными трудозатратами в плохом качестве

4. Если мы видим, что Вы правильно нас поняли, производится предоплата

5. Вы делаете дизайн-макет. Возможны несколько итераций корректировок. Утверждаем

6. Мы вносим следующую часть предоплаты

7. Вы получаете доступы к хостингу. Производите верстку сайта. Утверждаем.

8. Мы вносим финальную часть оплаты.

AndroidiOS
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