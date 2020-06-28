Нужен дизайн лендинга для кондитерской. Количество экранов - 7-8 шт. + адаптивная версия для телефона. Контент есть. Пишите свои цены, сроки и примеры работ!
Редизайн Интернет-магазина
Имеется ИМ на компьютерную тематику. Необходимо оживить, осовременить нынешний дизайн.
Макет можно использовать нынешний, те новых элементов не планируется. скорее грамотно и правильно расположить нынешний "набор"компонентов.
+Адаптив под планшет , телефон
Фигма!!
Бюджет обсуждаем!
Сайт и подробности ТЗ по запросу в личку
Заявки фрилансеров
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