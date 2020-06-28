Редизайн Интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт58 заявок1382 просмотра

Имеется ИМ на компьютерную тематику. Необходимо оживить, осовременить нынешний дизайн.

Макет можно использовать нынешний, те новых элементов не планируется. скорее грамотно и правильно расположить нынешний "набор"компонентов.

+Адаптив под планшет , телефон

Фигма!!

Бюджет обсуждаем! 

Сайт и подробности ТЗ по запросу в личку

Figma
5 лет назад
votliydmitriy
Дмитрий 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Алмас
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Юлия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
Александра
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александра
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Константин
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Назар
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Алиса
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
99 отзывов
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Кристина
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Мария
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
20 дней назад
6 отзывов
5 лет назад
Ярослав
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Леонид
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
180 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Эдуард
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад
Станислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Лариса
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Елена
 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
79 отзывов
5 лет назад
Оксана
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Аслан
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Арина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Павлов
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Тимофей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
139 отзывов
5 лет назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Александр
 
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
139 отзывов
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
67 отзывов
5 лет назад
Никита
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Екатерина
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
2 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александра
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марат
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
27 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
319 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
час назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Нужен дизайн лендинга для кондитерской. Количество экранов - 7-8 шт. + адаптивная версия для телефона. Контент есть.  Пишите свои цены, сроки и примеры работ!

    Дизайн сайтов191 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка дизайна сайта

    Добрый день. Необходимо разработать структуру и дизайн сайта для event - услуг. Это будет многостраничный сайт, предположительно 7-10 страниц. Текст, фотографии и весь контент предоставим, сроки и бюджет обсуждаемые. Предварительно смотрим ...

    Дизайн сайтов82 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн элементов сайта

    Есть 4 сайта в одной нише, однотипные, на одном шаблоне, с одним дизайном, одного и того же магазина - различия только в цветовой палитре. Что нужно: 1. Подобрать цвета в шаблоне ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Изменить дизайн шапки

    Есть сайт в разработке https://divizia.webit.md. Нужно осовременить шапку. Особенно: 1) Меню 2) Соц.сети подпишитесь 3) Поле с логотипами команд.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Веб-дизайн 2х макетов

    Добрый день, господа дизайнеры.  Нужен дизайн сайта (2 страницы). ТЗ по запросу.  прототипы -  https://docs.google.com/drawings/d/1jDw47OeMeuFNXrSW6WvH8-l5lYf9vrr8qIu9-UjKlPI/edit?usp=sharing https://docs.google.com/drawings/d/1PgAC_BZOwD287c-6DBdCjAyKISuWbNsYnAy9o4IVSyQ/edit?usp=sharing Кому интересно, прошу написать предварительный ценник и примеры ваших работ

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад