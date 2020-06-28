Разработка дизайна сайта

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Закрыт82 заявки814 просмотров

Добрый день.

Необходимо разработать структуру и дизайн сайта для event - услуг.

Это будет многостраничный сайт, предположительно 7-10 страниц.

Текст, фотографии и весь контент предоставим, сроки и бюджет обсуждаемые.

Предварительно смотрим ваше портфолио, без него просьба не откликаться.

5 лет назад
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