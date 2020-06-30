Нужен дизайн лендинга для кондитерской. Количество экранов - 7-8 шт. + адаптивная версия для телефона. Контент есть. Пишите свои цены, сроки и примеры работ!
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы https://www.getsmarter.com/ или друго вариант - часть уже переделанного https://gameglobal.events/ но намного меньше страниц ( программ всего 6-8) Блога еще нет - но будет Готова обсудить детали и цену подробнее нужно переделать этот сайт https://www.localizationinstitute.com/
Я бы еще и технически ассесмент хотела - как он в Гугл поисковике себя ведет по ключевым словам. То что сайт на английском - ничего? Но пишу по русски))
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