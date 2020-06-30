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Закрыт12 заявок1095 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы  https://www.getsmarter.com/ или друго вариант - часть уже переделанного https://gameglobal.events/  но намного меньше страниц ( программ всего 6-8) Блога еще нет - но будет Готова обсудить детали и цену подробнее  нужно переделать этот сайт https://www.localizationinstitute.com/ 

 Я бы еще и технически ассесмент  хотела - как он в Гугл поисковике себя ведет по ключевым словам. То что сайт на английском - ничего? Но  пишу по русски)) 

 

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