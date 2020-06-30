Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы https://www.getsmarter.com/ или друго вариант - часть уже переделанного https://gameglobal.events/ но намного меньше страниц ( программ всего 6-8) Блога еще нет - но будет Готова обсудить детали и цену подробнее нужно переделать этот сайт https://www.localizationinstitute.com/

Я бы еще и технически ассесмент хотела - как он в Гугл поисковике себя ведет по ключевым словам. То что сайт на английском - ничего? Но пишу по русски))