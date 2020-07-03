Текстовые предложения по улучшению дизайна

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок563 просмотра

Добрый день!

Это оплачиваемая тестовая задача для выбора исполнителя по редизайну сайта. Я вам покажу сайт. Вы проанализируете его и опишете в текстовом виде что и как вы бы здесь улучшили. Если вы предложите пару вариантов (минимальные изменения и полный редизайн) это будет великолепно. В тексте заявки пожалуйста опишите программы, которые вы обычно используете для работы над web-дизайном. Также я бы хотел увидеть примеры ваших работ. В идеале, чтобы это были не только скрины в портфолио, а и действующие ресурсы. Задача конфиденциальна, результаты работы нельзя будет использовать в портфолио и показывать другим клиентам, поэтому сайт смогу показать только в личной переписке. Пожалуйста начните заявку со слова "конфиденциально", чтобы я видел, что вы согласны с условием задания и дочитали этот текст до конца.

Удачи!

5 лет назад
webbseller
Игорь 
43 года
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

Worze
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$15
1 день
Задачей было предложить текстовое описание для обновления дизайна сайта. Евгений справился с работой на отлично. Он использовал скриншоты и пояснения, после которых сразу все становится понятно. В каждой правке чувствуется уверенность профессионального дизайнера. Я рад, что выбрал именно его исполнителем по данному проекту. Мои наилучшие рекомендации. И надеюсь, что мы еще поработаем вместе. Спасибо!
Сразу нашли общий язык, задача была сформулирована максимально точно. Желаю всем таких заказчиков!

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