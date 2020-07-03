Нужен дизайн лендинга для кондитерской. Количество экранов - 7-8 шт. + адаптивная версия для телефона. Контент есть. Пишите свои цены, сроки и примеры работ!
Текстовые предложения по улучшению дизайна
Добрый день!
Это оплачиваемая тестовая задача для выбора исполнителя по редизайну сайта. Я вам покажу сайт. Вы проанализируете его и опишете в текстовом виде что и как вы бы здесь улучшили. Если вы предложите пару вариантов (минимальные изменения и полный редизайн) это будет великолепно. В тексте заявки пожалуйста опишите программы, которые вы обычно используете для работы над web-дизайном. Также я бы хотел увидеть примеры ваших работ. В идеале, чтобы это были не только скрины в портфолио, а и действующие ресурсы. Задача конфиденциальна, результаты работы нельзя будет использовать в портфолио и показывать другим клиентам, поэтому сайт смогу показать только в личной переписке. Пожалуйста начните заявку со слова "конфиденциально", чтобы я видел, что вы согласны с условием задания и дочитали этот текст до конца.
Удачи!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов191 заявкаЗакрыт4 года назад
- $500
Надо улучшить дизайн Блога предварительно посмотрите и скажите что можно зделать voyageonliner.com ? Большое всем спасибо !Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Имеется ИМ на компьютерную тематику. Необходимо оживить, осовременить нынешний дизайн. Макет можно использовать нынешний, те новых элементов не планируется. скорее грамотно и правильно расположить нынешний "набор"компонентов. +Адаптив под планшет , телефон Фигма!! ...Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать структуру и дизайн сайта для event - услуг. Это будет многостраничный сайт, предположительно 7-10 страниц. Текст, фотографии и весь контент предоставим, сроки и бюджет обсуждаемые. Предварительно смотрим ...Дизайн сайтов82 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть 4 сайта в одной нише, однотипные, на одном шаблоне, с одним дизайном, одного и того же магазина - различия только в цветовой палитре. Что нужно: 1. Подобрать цвета в шаблоне ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
Сделать простой дизайн Landing Page - сегодня! в Figma Бюджет 15$ - Информацию дадим и пример расположения по блокам Оплата по факту готовности Оставляйте Ваш скайп для связиДизайн сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт в разработке https://divizia.webit.md. Нужно осовременить шапку. Особенно: 1) Меню 2) Соц.сети подпишитесь 3) Поле с логотипами команд.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад