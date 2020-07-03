Текстовые предложения по улучшению дизайна

Добрый день!

Это оплачиваемая тестовая задача для выбора исполнителя по редизайну сайта. Я вам покажу сайт. Вы проанализируете его и опишете в текстовом виде что и как вы бы здесь улучшили. Если вы предложите пару вариантов (минимальные изменения и полный редизайн) это будет великолепно. В тексте заявки пожалуйста опишите программы, которые вы обычно используете для работы над web-дизайном. Также я бы хотел увидеть примеры ваших работ. В идеале, чтобы это были не только скрины в портфолио, а и действующие ресурсы. Задача конфиденциальна, результаты работы нельзя будет использовать в портфолио и показывать другим клиентам, поэтому сайт смогу показать только в личной переписке. Пожалуйста начните заявку со слова "конфиденциально", чтобы я видел, что вы согласны с условием задания и дочитали этот текст до конца.

Удачи!