Из тильды сделать конфетку

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Закрыт39 заявок769 просмотров

1+1=?

Есть сайт http://купитьволокно.рф

Надо сделать похожим на https://chemanalog.propartners.ru/

(то есть дизайн должен быть на очень высоком уровне)

в тильде

Tilda
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ildario
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