Дизайн 7 страниц для блога

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Завершен54 заявки575 просмотров

Добрый день!

Необходим веб-дизайн 7 страниц блога. Подробное ТЗ отправлю в ЛС после просмотра портфолио. 

Ваша средняя цена и предварительные сроки. 

Спасибо. 

5 лет назад
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
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5 лет назад
$260
15 дней
Escrow
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
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