Лендинг

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Завершен70 заявок1544 просмотра

Доброго времени суток,

ищу крутых дизайнеров или сразу команду для создания лендинга с (если команда) или без верстки

Вот примеры что нравится

https://dribbble.com/shots/11484998-Jinder-Job-Finder-Homepage-Rebound

https://dribbble.com/shots/11476701-Havana-Animation

https://dribbble.com/shots/12476341-Dmm-Animation

Только качественные и крутые работы требуются, бюджет есть :)

5 лет назад
pbilenchuk
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22 дня назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
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8 месяцев назад
5 лет назад
$300
36 дней
Escrow
Лендинг сделали успешно и довольно симпатично
Проект был нестандартным, с неординарными вызовами и новыми решениями. Результат порадовал, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

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