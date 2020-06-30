Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта. Сайт для компании по строительству домов. ТЗ прилагаю, исходники логотипа вышлю исполнителю. Калькулятор в ТЗ, он на главной не нужен, кнопку для перехода предусмотреть, ...
Отрисовать дизайн-макеты в .psd на основе готового дизайна
На основе растровых дизайн-макетов сайта отрисовать дизайн-макеты в .psd и сделать моб. версию.
Дано: два .png изображения главной и внутренней страниц сайта клиники (прикреплены).
Нужно: на их основе отрисовать дизайн-макеты и сделать дизайн-макеты мобильной версии под смартфоны и планшеты для последующей адаптивной-верстки верстальщиком.
Просьба дать ссылки в портфолио на схожие выполненные проекты, сообщить сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток, ищу крутых дизайнеров или сразу команду для создания лендинга с (если команда) или без верстки Вот примеры что нравится https://dribbble.com/shots/11484998-Jinder-Job-Finder-Homepage-Rebound https://dribbble.com/shots/11476701-Havana-Animation https://dribbble.com/shots/12476341-Dmm-Animation ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, профи и новички. Необходимо создать дизайн и интегрировать его в сайта на WordPress ( уже установлен ) для привлечения на мероприятие по розыгрышу квартиры, подойдет даже one-page дизайн, нужен захватывающий ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад
Только Киев! Требования к дизайну Ресурса В обязательном порядке верстка осуществляется дизайнером и/или его ресурсами. Предпочтения отдаются кандидатам, хотя-бы поверхностно понимающим методы технической реализации описанного функционала. Исходя ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы https://www.getsmarter.com/ или друго вариант - часть уже переделанного https://gameglobal.events/ но намного меньше страниц ( программ всего 6-8) Блога еще нет - но будет Готова обсудить ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать дизайн-макеты для компании по производству памятников и надгробий. Есть ТЗ и прототипы страниц. Макеты: Главная страница Категория Контентная страница Новости Страница 404 ошибки Карточка ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать макет для раздела безналичных оплат платформы wikiworks.io. По макету будет осуществляться верстка. Желательно создание макета в Figma. Техническое задание на дизайн раздела: здесь ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Добрый день! Это оплачиваемая тестовая задача для выбора исполнителя по редизайну сайта. Я вам покажу сайт. Вы проанализируете его и опишете в текстовом виде что и как вы бы здесь улучшили. Если вы предложите ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад