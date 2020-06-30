Отрисовать дизайн-макеты в .psd на основе готового дизайна

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Закрыт11 заявок283 просмотра

На основе растровых дизайн-макетов сайта отрисовать дизайн-макеты в .psd и сделать моб. версию.

Дано: два .png изображения главной и внутренней страниц сайта клиники (прикреплены).

Нужно: на их основе отрисовать дизайн-макеты и сделать дизайн-макеты мобильной версии под смартфоны и планшеты для последующей адаптивной-верстки верстальщиком.

Просьба дать ссылки в портфолио на схожие выполненные проекты, сообщить сроки и стоимость.

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