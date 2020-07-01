Нужно создать дизайн сайта музыкальной направленности с учётом акцента на продажах услуг.
Разработка лендинга на Tilda
Здравствуйте, я разрабатываю безалкогольный напиток для приготовления вкуснейших коктейлей дома.
Необходимо доработать лендинг на Tilda для розничной продажи и в дальнейшем сделать там же для B2B.
Ссылка на текущий лендинг: liquidclavis.com
Имеются рендеры, готовый дизайн бутылок, общий стиль - минимализм. Все дополнительные материалы и текст предоставлю во время начала работы.
Что нужно сделать?
Нужно добавить страничку в которой будут презентованы 4 вкуса, чтобы можно было рассказать о них и на каждом из вкусов была кнопка купить.
Добавить страничку рассказывающую как смешивать напиток.
Добавить страничку часто задаваемые вопросы.
Изменить страничку связаться с нами.
Привести сайт к общему дизайну.
Конечно же адаптировать все это под мобильные устройства.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов98 заявокЗакрыт5 лет назад
Дано: .png изображение страницы сайта. Нужно: на его основе отрисовать дизайн-макет PSD и сделать дизайн-макет мобильной версии под смартфоны и планшеты для последующей адаптивной-верстки верстальщиком.Завершен5 лет назад
- $250
Нужно сделать дизайн сайта сразу на Wordpress для онлайн-курсов по здоровому образу жизни. Дизайн должен быть уникальный, аккуратный. Допускается использование плагинов для создания верстки. - Главная страница - Страница списка курсов - ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
1+1=? Есть сайт http://купитьволокно.рф Надо сделать похожим на https://chemanalog.propartners.ru/ (то есть дизайн должен быть на очень высоком уровне) в тильдеДизайн сайтов39 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходим веб-дизайн 7 страниц блога. Подробное ТЗ отправлю в ЛС после просмотра портфолио. Ваша средняя цена и предварительные сроки. Спасибо.Завершен5 лет назад
На основе растровых дизайн-макетов сайта отрисовать дизайн-макеты в .psd и сделать моб. версию. Дано: два .png изображения главной и внутренней страниц сайта клиники (прикреплены). Нужно: на их основе отрисовать дизайн-макеты и ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта. Сайт для компании по строительству домов. ТЗ прилагаю, исходники логотипа вышлю исполнителю. Калькулятор в ТЗ, он на главной не нужен, кнопку для перехода предусмотреть, ...Завершен5 лет назад
Доброго времени суток, ищу крутых дизайнеров или сразу команду для создания лендинга с (если команда) или без верстки Вот примеры что нравится https://dribbble.com/shots/11484998-Jinder-Job-Finder-Homepage-Rebound https://dribbble.com/shots/11476701-Havana-Animation https://dribbble.com/shots/12476341-Dmm-Animation ...Завершен4 года назад
Добрый день, профи и новички. Необходимо создать дизайн и интегрировать его в сайта на WordPress ( уже установлен ) для привлечения на мероприятие по розыгрышу квартиры, подойдет даже one-page дизайн, нужен захватывающий ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад