Разработка лендинга на Tilda

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Закрыт52 заявки930 просмотров

Здравствуйте, я разрабатываю безалкогольный напиток для приготовления вкуснейших коктейлей дома.

Необходимо доработать лендинг на Tilda для розничной продажи и в дальнейшем сделать там же для B2B.

Ссылка на текущий лендинг: liquidclavis.com

Имеются рендеры, готовый дизайн бутылок, общий стиль - минимализм. Все дополнительные материалы и текст предоставлю во время начала работы. 

Что нужно сделать?

Нужно добавить страничку в которой будут презентованы 4 вкуса, чтобы можно было рассказать о них и на каждом из вкусов была кнопка купить.

Добавить страничку рассказывающую как смешивать напиток.

Добавить страничку часто задаваемые вопросы.

Изменить страничку связаться с нами.

Привести сайт к общему дизайну.

Конечно же адаптировать все это под мобильные устройства.

Tilda
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