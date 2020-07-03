Дизайн сайта

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок303 просмотра

Нужно сделать дизайн сайта детской тематики с адаптивными версиями. Главная страница + около десятка внутренних. Подробное ТЗ обсудили.

5 лет назад
petelhby
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$750
14 дней
Алексей отлично разбирается в дизайне сайтов и интерфейсах. Всегда был на связи, давал полезные советы. Все правки, которые мы просили были сделаны. Проект сдан вовремя. Крайне рекомендую Алексея.
👍 Отличный позитивный заказчик, с которым комфортно работать! Всегда на связи, приятный в общении, понятные хотелки, быстрая оплата и проект интересный! С удовольствием еще посотрудничаю 👌

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
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