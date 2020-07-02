Дизайн лендинга

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка145 просмотров

Разработать дизайн лендинга для хайп-студии

5 лет назад
Gor-And
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
5 лет назад
$150
5 дней
Escrow
Ольга на отлично справилась с поставленной задачей, получилось то, что и хотели увидеть. Отличная работа, рекомендую к сотрудничеству!
Продуктивно поработали над проектом, в итоге получился уникальный продукт. Оплата всегда была вовремя, без задержек, правки обоснованы, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
5 лет назад

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