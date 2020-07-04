Нарисовать концепт дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок1616 просмотров
#1$50

Нужно представить свой концепт дизайна для сайта (это может быть от 1 до 3 экранов ). Главное передать свое виденье стиля будущего сайта. Тематика "Указание услуг по печати на футболках для кооперативных заказчиков"

Победителю кроме  вознаграждения будет отдан заказ на прорисовку всех страниц (Главная, О нас, Контакты)

Стиль сайта современный, с параллакс анимацией, примеры таких сайтов:

https://koox.co.uk/

https://getsuperfluid.com/

Задача сайта- «зацепить» клиента, чтобы у него возникло желание после просмотра 5-6 сайтов других конкурентов разместить заказ на печать именно здесь, даже независимо от некоторого разброса цен.

Сайт должен ненавязчиво убедить посетителя, что это лучший вариант исполнения его заказа, все профессионально и грамотно, люди знают свое дело.

Сайт не должен использовать банальные блоки типа "преимущества: мы лучше всех, у нас супер качество"

Если у Вас уточняющие вопросы пишите в ЛС

5 лет назад
BigWayStudio
Андрей 
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