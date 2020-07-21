Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка191 просмотр

ТЗ: редизайн сайта в тильде. Большее внимание на мобильную версию сайта. Контент не меняется. Изменить шапку и низ сайта. Шапку сделать в виде таймера. Подобрать цвета для фона. Хорошим дополнением будут несколько картинок в начале сайта,  где идёт перечисление, а именно: за деньгами, за свободой и так далее. Логотип не меняется. Обязательно к выполнению в zero block. Сделать графу «знакомство» в виде фото, текста и видео. Упорядочить текст, сделать так, чтобы он был не на весь сайт. Заменить шрифты и подобрать размер текста под мобильную версию. 

Tilda
5 лет назад
mazal22
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rufunus
Руфина 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень рекомендую Владимира. Четко и ясно объясняет задачу проекта. С оплатой все хорошо.

Заявки фрилансеров

rufunus
Руфина 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад

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