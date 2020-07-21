Нужно представить свой концепт дизайна для сайта (это может быть от 1 до 3 экранов ). Главное передать свое виденье стиля будущего сайта. Тематика "Указание услуг по печати на футболках для кооперативных заказчиков" Победителю ...
Дизайн сайта
ТЗ: редизайн сайта в тильде. Большее внимание на мобильную версию сайта. Контент не меняется. Изменить шапку и низ сайта. Шапку сделать в виде таймера. Подобрать цвета для фона. Хорошим дополнением будут несколько картинок в начале сайта, где идёт перечисление, а именно: за деньгами, за свободой и так далее. Логотип не меняется. Обязательно к выполнению в zero block. Сделать графу «знакомство» в виде фото, текста и видео. Упорядочить текст, сделать так, чтобы он был не на весь сайт. Заменить шрифты и подобрать размер текста под мобильную версию.
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