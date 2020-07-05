Есть миникарточка товараhttp://prntscr.com/tbn9ud, нужно ее переделать что бы фото было во весь размер как тут http://prntscr.com/tbn7zw а стикеры были поверх, а так же нужно добавить сердечко для избранного,
Лендинг
Тз: создать простой лендинг о личном блоге. Всю информацию дам исполнителю. Бюджет небольшой, максимум 50$. Нужен надёжный, креативный исполнитель. Желательно сделать за день.
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