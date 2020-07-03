Дизайн сайта

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Закрыт37 заявок848 просмотров

Требуется переделать дизайн сайта, есть материал казино с выводом на карту, сайт которого сделан по шаблону, нужно из этого сделать уникальным по дизайну и внести улучшения в общий интерфейс сайта.

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