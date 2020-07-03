Нужно представить свой концепт дизайна для сайта (это может быть от 1 до 3 экранов ). Главное передать свое виденье стиля будущего сайта. Тематика "Указание услуг по печати на футболках для кооперативных заказчиков" Победителю ...
Дизайн сайта
Требуется переделать дизайн сайта, есть материал казино с выводом на карту, сайт которого сделан по шаблону, нужно из этого сделать уникальным по дизайну и внести улучшения в общий интерфейс сайта.
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