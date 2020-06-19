Специалист по графическому и веб-дизайну

Приветствую тебя, дорогой заказчик!

Меня зовут Максим и я 3 года просидел в офисном кресле с 8:00 до 18:00 в качестве графического и веб-дизайнера.

Сейчас моя цель - переход на фриланс.

Задача - выполнить 100 заказов к сентябрю.

Именно поэтому для тебя я выполню любой заказ за пол цены! Да, да скидка 50% на все.

Я очень ценю время каждого, поэтому всегда на связи. Примеры моих работ можно посмотреть в соответствующем разделе.

Благодарю за внимание!