iskvmksm

Максим iskvmksm

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Специалист по графическому и веб-дизайну

Приветствую тебя, дорогой заказчик!

Меня зовут Максим и я 3 года просидел в офисном кресле с 8:00 до 18:00 в качестве графического и веб-дизайнера.

Сейчас моя цель - переход на фриланс.

Задача - выполнить 100 заказов к сентябрю.

Именно поэтому для тебя я выполню любой заказ за пол цены! Да, да скидка 50% на все. 

Я очень ценю время каждого, поэтому всегда на связи. Примеры моих работ можно посмотреть в соответствующем разделе.

Благодарю за внимание!

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Отзывы заказчиков

Sergrz
Сергей 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
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Быстро, четко, правки без вопросов. Спасибо Максим! Рекомендую!
Четкая задача, коммуникация на высоте. Рекомендую!
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