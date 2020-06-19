Специалист по графическому и веб-дизайну
Приветствую тебя, дорогой заказчик!
Меня зовут Максим и я 3 года просидел в офисном кресле с 8:00 до 18:00 в качестве графического и веб-дизайнера.
Сейчас моя цель - переход на фриланс.
Задача - выполнить 100 заказов к сентябрю.
Именно поэтому для тебя я выполню любой заказ за пол цены! Да, да скидка 50% на все.
Я очень ценю время каждого, поэтому всегда на связи. Примеры моих работ можно посмотреть в соответствующем разделе.
Благодарю за внимание!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Быстро, четко, правки без вопросов. Спасибо Максим! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая задача, коммуникация на высоте. Рекомендую!