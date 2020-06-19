Отрисовать логотип

Был утрачен исходник логотипа, остался в маленьком разрешении.

Задача - по образцу отрисовать лого в разрешении для размещения на баннере 2 на 3 м

Жестких требований к идентичности с образцом нет. Форма и поза фигуры нравится. К буквам тоже нет жестких требований. Образец прикреплен.

Предложение по цене и сроку пишите.

На выходе нужен исходники в psd - 1 шт только Воин и 1 шт Воин с буквами.