Отрисовать логотип

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Завершен11 заявок527 просмотров

Был утрачен исходник логотипа, остался в маленьком разрешении.

Задача - по образцу отрисовать лого в разрешении для размещения на баннере 2 на 3 м

Жестких требований к идентичности с образцом нет. Форма и поза фигуры нравится. К буквам тоже нет жестких требований. Образец прикреплен.

Предложение по цене и сроку пишите.

На выходе нужен исходники в psd - 1 шт только Воин и 1 шт Воин с буквами.

5 лет назад
Sergrz
Сергей 
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Выбранный исполнитель

iskvmksm
Максим 
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