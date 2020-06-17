Требуется доработать\разработать логотип. в векторе сделать несколько цветов , дать исходники.
Логотип ресторана
Добрый день
нужен логотип для польского ресторана (кухня домашняя)
TEREM-OK
Уже есть наброски
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