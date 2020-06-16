Нужно разработать логотип для школы видеомонтаж

$10
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Закрыт40 заявок778 просмотров

Простой, лаконичный, цветовая гамма: голубой, чёрный, можно с элементами белого.

Название: minutka media(MM в лого)

можно добавить элементы пленки и т

5 лет назад
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