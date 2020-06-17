Сделать логотип мебельной компании

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок669 просмотров

Уважаемые фрилансеры, мне нужен логотип для мебельной компании. Компания делает кухни и шкафы-купе на заказ.

Приоритет заявкам с меньшей стоимостью.

Исходники должны быть в psd-формате.

На выходе нужен будет png и svg-файлы.

5 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sofya_R
Софья 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Софья подготовила несколько вариантов логотипов на выбор, а тот который мне больше всего понравился, в итоге ещё доработала по своей инициативе. Отличное качество работы и точно в срок, спасибо!
Все отлично. Четкая постановка задачи, оперативные ответы. Оплата моментальная. Приятно было сотрудничать. Рекомендую заказчика.

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