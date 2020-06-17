Нужен логотип для фирмы под названием ecocake.
Сделать логотип мебельной компании
Уважаемые фрилансеры, мне нужен логотип для мебельной компании. Компания делает кухни и шкафы-купе на заказ.
Приоритет заявкам с меньшей стоимостью.
Исходники должны быть в psd-формате.
На выходе нужен будет png и svg-файлы.
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