Разработать фирменный логотип для проекта

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Закрыт49 заявок1530 просмотров

Есть сайт. Связан с финансами. Необходимо разработать логотип, желательно в нескольких вариантах. Только качественная и профессиональная работа. Любители, просьба не беспокоить.

Сам сайт скину в личные сообщения. Необходимо, чтоб логотип сочетался с дизайном и мог быть использован красиво в других соц. сетях.

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poyarkovd
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