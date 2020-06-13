Разработать фирменный логотип для проекта

Есть сайт. Связан с финансами. Необходимо разработать логотип, желательно в нескольких вариантах. Только качественная и профессиональная работа. Любители, просьба не беспокоить.

Сам сайт скину в личные сообщения. Необходимо, чтоб логотип сочетался с дизайном и мог быть использован красиво в других соц. сетях.