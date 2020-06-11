Обновление логотипа

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Закрыт24 заявки454 просмотра

Здравствуйте, уважаемые!

Необходимо перерисовать логотип (золотая птица), позаимствовав стиль с другого объекта (красная птица), а именно:

форму головы и тени. Золотой градиент должен остаться (можно сделать его чуть более золотым).

Прошу указывать заявки с ценой и сроками. 

5 лет назад
iOmen
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