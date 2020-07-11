Логотип для страховой компании (сервиса)

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Завершен23 заявки1322 просмотра
#1$10

Необходимо разработать логотип для сервиса/агрегатора страховых компаний (аналог strahovka.gurustrahovkaru.rusravni.ru), первоначально будет идти акцент на страхование автомобильной техники (полис ОСАГО/КАСКО).

Название страховой компании: Стахо

Сайт: staho.ru

5 лет назад
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Победитель конкурса

kazadulik
38 лет
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Была
9 часов назад
5 лет назад
#1
Отличный логотип
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

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