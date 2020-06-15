Логотип по детскому рисунку

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Завершен9 заявок407 просмотров

Проект: печать одежды по рисункам.

На данный момент - это детские футболка и сарафан. В дальнейшем возможны толстовки и варианты для взрослых.

Продвижение, в основном, через инстаграм.

Одежда по эскизу за 3 шага:

  • раскрасить трафарет с контуром футболки или сарафана
  • выслать нам скан рисунка или хорошее фото
  • получить футболку или сарафан с таким же рисунком
ЦА: мамочки

Название: Жирафа Рая

Подпись: одежда по рисункам

Исходные данные: есть детский рисунок, в нем главное - жираф. Его подредактировать, пересобрать, чтобы хорошо смотрелся на аватарках. Можно было найти мультяшного жирафа. Но фишка в том, что одежда по рисункам, и в лого должен быть нарисованный ребенком жираф.

Скан рисунка пришлю.

5 лет назад
slogotipom
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
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5 лет назад
$15
1 день
Работа сделана хорошо. Правда, не с первого варианта, но это из-за того, что не точно описала задание, что надо сделать. Затем за пару минут онлайн получился отличный вариант. Довольна, рекомендую.
Все супер! рекомендую!)

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