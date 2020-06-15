Логотип по детскому рисунку

Проект: печать одежды по рисункам.

На данный момент - это детские футболка и сарафан. В дальнейшем возможны толстовки и варианты для взрослых.

Продвижение, в основном, через инстаграм.

Одежда по эскизу за 3 шага:

раскрасить трафарет с контуром футболки или сарафана

выслать нам скан рисунка или хорошее фото

получить футболку или сарафан с таким же рисунком

ЦА: мамочки

Название: Жирафа Рая

Подпись: одежда по рисункам

Исходные данные: есть детский рисунок, в нем главное - жираф. Его подредактировать, пересобрать, чтобы хорошо смотрелся на аватарках. Можно было найти мультяшного жирафа. Но фишка в том, что одежда по рисункам, и в лого должен быть нарисованный ребенком жираф.

Скан рисунка пришлю.