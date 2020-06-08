Добрый день. надо разработать логотип для сайта. область работы фирмы цветы. название магазина цветторг. название советское, надо совместить советское время и настоящие.
Логотип и меню для кафе
Для кафе которое работает на вынос и для доставки, требуется логотип и меню (где мы сможем потом внедрять их куда нам нужно и придерживаться этого стиля во всем), дальше для расширения, будем обращаться еще, например наклейки на стаканчики (адаптировать этот логотип и подобное), а пока, сейчас нужно:
- логотип
- меню на вынос с логотипом
- режим работы
Четкого ТЗ нет, придется спрашивать, от вас нужна инициатива, желание работать и подход. Если бы хотел, все тонкости не узнал, скорее всего стоит действовать логично, например в меню на вынос нужно указать режим работы, и прочие моменты (кто делал, тот опыт имеет, ничего сверхкосмического не требуется).
Я не знаю, какие вопросы вас интересуют, но понимаю, что как и в любой другой работе, вам требуется задать нам 3 специфичных вопроса, которые впринципе должны дать вам четкое представление - что рисовать и каким оно должно быть, что-бы сократить время до быстрого утверждения (нам нужно меню сегодня уже) и что-бы вам не переделывать, давайте сделаем это, жду!
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