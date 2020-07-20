Разработка логотипа для кафе татарской кулинарии

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Завершен29 заявок911 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо разработать логотип для кафе татарской кулинарии, а также фирм. стиль для печати. 

Спасибо! Ждём ваших предложений.

5 лет назад
irkysha
Ирина 
38 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
5 лет назад
$41
13 дней
Работа выполнена, довольны результатом. Рекомендуем к сотрудничеству!
Благодарю за заказ! Всё супер: связь, оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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