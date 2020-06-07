Нужен дизайнер для разработки логотипа. Можно с небольшим опытом, но с портфолио. Без предоплаты. Подробнее при личном общении.
Преобразовать имеющийся логотип в более эргономичный
Добрый день, Артемий. Создается сайт для Центра когнитивно-поведенческой терапии. Нужен логотип. Идея уже есть. Есть наброски. Хочется преобразовать то, что есть во что-то более приглядное, чем уже имеется. Плюс поиграть с цветами.
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