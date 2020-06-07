Преобразовать имеющийся логотип в более эргономичный

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Закрыт21 заявка752 просмотра

Добрый день, Артемий. Создается сайт для Центра когнитивно-поведенческой терапии. Нужен логотип. Идея уже есть. Есть наброски. Хочется преобразовать то, что есть во что-то более приглядное, чем уже имеется. Плюс поиграть с цветами.

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