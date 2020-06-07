Дизайн логотипа

# 1 — $ 10

Здравствуйте!

Нужен логотип для обменника криптовалюты P2P Garant.

Сайт p2pgarant.ru

Размеры логотипа: 190х40 пикс.

Набросок во вложении. Также, нравиться цветовое оформление у мастеркард.

Спасибо! Жду ваших работ.

Сроки выполнения сегодня до 15.00 по МСК