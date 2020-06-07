Дизайн логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок906 просмотров
#1$10

Здравствуйте!

Нужен логотип для обменника криптовалюты P2P Garant.

Сайт p2pgarant.ru

Размеры логотипа: 190х40 пикс.

Набросок во вложении. Также, нравиться цветовое оформление у мастеркард.

Спасибо! Жду ваших работ.

Сроки выполнения сегодня до 15.00 по МСК

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patrickstul
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Быстро. Качественно. Креативно. Всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи и моментальная оплата.

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