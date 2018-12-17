concordia

Ирина concordia

 
52 годаУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ваш выбор и доверие - моя творческая исполнительность.

ДИЗАЙН:

- Разработка логотипов

- Веб-дизайн

- gif-анимация

- Фирменный стиль

- Полиграфия (визитки, флаера, буклеты, меню и т.п.)

- Наружная реклама (бигборды, баннеры, таблички, штендеры)

ОПЫТ РАБОТЫ - более 15 лет

Работала в рекламных агентствах, типографии

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
4 года назад
Векторизация логотипа с фотографии
Спасибо за качественную и оперативную работу! Все выполнено на 200 процентов, рекомендую
Комфортное общение, адекватный заказчик, мгновенная оплата - рекомендую!
Ответный отзыв
crash1585
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$115
10 баллов
5 лет назад
Дизаин внутренних страниц сайта
Ирина всё сделала по ТЗ и даже больше! Подходит к работе с душой.
С Юрием, как всегда - приятно работать!! Все по-человечески! ))))
Ответный отзыв
crash1585
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизаин главной страницы сайта
Ирина очень внимательна к деталям ТЗ. Хорошо чувствует и понимает вкусы и виденье заказчика. Спасибо!
Довольна сотрудничеством! Постановка задачи, оплата, общение - все на 10 баллов! Спасибо!
Ответный отзыв
crash1585
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разработка логотипа
Отлично! Крутые идеи, всё по ТЗ, быстро, качественно.
Юрий - замечательный заказчик! Легко и приятно работать с ним. Благодарю! ))
Ответный отзыв
Irina_v_a
Ирина 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Логотип
С Ириной было очень комфортно сотрудничать:исполнительная,коммуникабельная,заинтересованная и видно,что человек профессионал в своём деле.Я первый раз обратилась и не пожалела,поскольку сейчас имею логотип,который я мысленно представляла,а она все быстро визуализировала и воплотила в жизнь .Однозначно 100 баллов . Ирина,ещё раз,огромное спасибо !!!
Прекрасное совместное сотрудничество! Очень адекватный Заказчик. Всем довольна )) Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
10 отзывов
от $35
от 3 дней
#153
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $100
от 5 дней
#532
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 2 часов
#841
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $7
от 2 часов
#948