Ваш выбор и доверие - моя творческая исполнительность.
ДИЗАЙН:
- Разработка логотипов
- Веб-дизайн
- gif-анимация
- Фирменный стиль
- Полиграфия (визитки, флаера, буклеты, меню и т.п.)
- Наружная реклама (бигборды, баннеры, таблички, штендеры)
ОПЫТ РАБОТЫ - более 15 лет
Работала в рекламных агентствах, типографии
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Білборд "100%ЧИСТА"26 просмотров
- Банер з люверсами для дитячого спортивного клубу "26 просмотров
- Банер з люверсами для магазину "Фермер"19 просмотров
- Банер для лазерного центру BoMond19 просмотров
- Х-банер Kannaway17 просмотров
- Етикетка для мінеральної води ТМ "100%ЧИСТА"14 просмотров
- Диплом для змагань з таеквондо14 просмотров
- Грамота для Olympic kids13 просмотров
- Диплом для приватного дитячого садочку15 просмотров
- Банер для компании Qubitlife16 просмотров
- Банер для яхтинга10 просмотров
- Сертификат Skills9 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Спасибо за качественную и оперативную работу! Все выполнено на 200 процентов, рекомендую
Ответный отзыв
Комфортное общение, адекватный заказчик, мгновенная оплата - рекомендую!
$115
10 баллов
5 лет назад
Ирина всё сделала по ТЗ и даже больше! Подходит к работе с душой.
Ответный отзыв
С Юрием, как всегда - приятно работать!! Все по-человечески! ))))
$100
10 баллов
5 лет назад
Ирина очень внимательна к деталям ТЗ. Хорошо чувствует и понимает вкусы и виденье заказчика. Спасибо!
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством! Постановка задачи, оплата, общение - все на 10 баллов! Спасибо!
$50
10 баллов
5 лет назад
Отлично! Крутые идеи, всё по ТЗ, быстро, качественно.
Ответный отзыв
Юрий - замечательный заказчик! Легко и приятно работать с ним. Благодарю! ))
$25
10 баллов
5 лет назад
С Ириной было очень комфортно сотрудничать:исполнительная,коммуникабельная,заинтересованная и видно,что человек профессионал в своём деле.Я первый раз обратилась и не пожалела,поскольку сейчас имею логотип,который я мысленно представляла,а она все быстро визуализировала и воплотила в жизнь .Однозначно 100 баллов . Ирина,ещё раз,огромное спасибо !!!
Ответный отзыв
Прекрасное совместное сотрудничество! Очень адекватный Заказчик. Всем довольна )) Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Логотипы и Знаки
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Верстка полиграфии
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