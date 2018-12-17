С Ириной было очень комфортно сотрудничать:исполнительная,коммуникабельная,заинтересованная и видно,что человек профессионал в своём деле.Я первый раз обратилась и не пожалела,поскольку сейчас имею логотип,который я мысленно представляла,а она все быстро визуализировала и воплотила в жизнь .Однозначно 100 баллов . Ирина,ещё раз,огромное спасибо !!!