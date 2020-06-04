Дизайн логотипа

$10
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Закрыт1 заявка169 просмотров

Здравствуйте!

Нужен логотип для обменника криптовалюты P2P Garant.

Сайт p2pgarant.ru

Размеры логотипа: 190х40 пикс.

Набросок во вложении. Также, нравиться цветовое оформление у мастеркард.

Спасибо! Жду ваших работ.

Сроки выполнения сегодня до 15.00 по МСК

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EcoSoft
39 лет
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