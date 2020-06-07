Сделать эмблему из фото и контура

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок584 просмотра

Нужно сделать эмблему из имеющегося контура и набора фотографий. 

Подробное описание во вложении. 

Бюджет ограничен-300р. Просьба не оставлять заявки, если вас это не устраивает. 

5 лет назад
karandashc
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kkvxll1
Эльдар 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Рекомендую к сотрудничеству, качественно и в срок. Будем продолжать сотрудничество:)
Был рад сотрудничать)

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kkvxll1
Эльдар 
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