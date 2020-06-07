Разработать логотип

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#1$50

Компания занимается выкупом и доставкой брендовых товаров с США и Европы.

Необходимо разработать лаконичный логотип. Цвета роли не играют.

Должно быть достаточно ярко, с акцентом на название. Так как логотип будет использоваться в основном для инстаграм, название должно быть читабельно.

Название (имя в инстаграм): brands_hunter_

Как я вижу: пистолет нацелен на мишень, которая нанесена на какую-то сумку известного бренда (Michael Kors, Calvin Klein, Kate Spade и тд).

Сумка не принципиально, так как услуги предоставляются в том числе для мужчин.

Пистолет и мишень обязательно.

Пример мишени в прикрепленном файле, но не обязательно такой.

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