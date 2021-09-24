Мастер-фрилансер
Разработка и создание не шаблонных логотипов,именных эмблем,фавикон,баннер,вывеска,открытки,визуализация и пр.Видеомонтаж(нарезка,склеивание,наложение,эффекты,переходы,улучшение качества,наложение аудио-собственного,именного,по ТЗ,рекомендациям,поправкам,желанию),работа с
фото(эмуляция,цветокорекция,ретушь,удаление объектов,ретаврация,создание презентаций,рекламных клиппартов и
др.),аудиомонтаж (нарезка склеивание,создание
попури,миксов,фраз,лупов,семплов,сведение,мастеринг,тексты-копирайтинг,рерайтинг,транскрибация,стихи,посвящения,поздравления
(в том числе именные),тексты к песням и пр.
Портфолио
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