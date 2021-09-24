Мастер-фрилансер

Разработка и создание не шаблонных логотипов,именных эмблем,фавикон,баннер,вывеска,открытки,визуализация и пр.Видеомонтаж(нарезка,склеивание,наложение,эффекты,переходы,улучшение качества,наложение аудио-собственного,именного,по ТЗ,рекомендациям,поправкам,желанию),работа с

фото(эмуляция,цветокорекция,ретушь,удаление объектов,ретаврация,создание презентаций,рекламных клиппартов и

др.),аудиомонтаж (нарезка склеивание,создание

попури,миксов,фраз,лупов,семплов,сведение,мастеринг,тексты-копирайтинг,рерайтинг,транскрибация,стихи,посвящения,поздравления

(в том числе именные),тексты к песням и пр.