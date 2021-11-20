Здравствуйте! Меня зовут Томас и я молодой и талантливый графический дизайнер.
Я занимаюсь брендингом, ребрендингом, оформлением аккаунтов в социальных сетях, дизайном публикаций, а так же дизайном рекламной и печатной продукции.
Я воплощу Ваши пожелания вовремя и красиво, создам с нуля дизайн-концепцию, доведу её до актуального, стильного и рабочего состояния.
Работая со мной, Вам не придётся беспокоиться, - создание удобной и продуктивной коммуникации с вашей целевой аудиторией, - моя приоритетная цель.
Почему стоит работать со мной?
- Максимально ориентирован но сотрудничество. Слово "правки" меня не пугает!
- Эскизы и первые варианты уже спустя пару дней после обсуждения проекта
- Создаю конкурентно способный дизайн за приемлемые деньги.
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