Начинающий графический дизайнер. Готов к сотрудничеству и работе над новыми проектами!

Здравствуйте! Меня зовут Томас и я молодой и талантливый графический дизайнер.

Я занимаюсь брендингом, ребрендингом, оформлением аккаунтов в социальных сетях, дизайном публикаций, а так же дизайном рекламной и печатной продукции.

Я воплощу Ваши пожелания вовремя и красиво, создам с нуля дизайн-концепцию, доведу её до актуального, стильного и рабочего состояния.

Работая со мной, Вам не придётся беспокоиться, - создание удобной и продуктивной коммуникации с вашей целевой аудиторией, - моя приоритетная цель.

Почему стоит работать со мной?

- Максимально ориентирован но сотрудничество. Слово "правки" меня не пугает!

- Эскизы и первые варианты уже спустя пару дней после обсуждения проекта

- Создаю конкурентно способный дизайн за приемлемые деньги.