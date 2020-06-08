Нужно разработать логотип для сайта

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Закрыт17 заявок330 просмотров

Добрый день. надо разработать логотип для сайта. область работы фирмы цветы. название магазина цветторг. название советское, надо совместить советское время и настоящие.

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