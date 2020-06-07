Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для кафе татарской кулинарии, а также фирм. стиль для печати. Спасибо! Ждём ваших предложений.
Разработка логотипа
Добрый день!
Меня зовут Любовь, я представляю Университет искусственного интеллекта.
Краткое описание задачи:
Необходимо разработать 5 вариантов логотипа дляУниверситета Искусственного Интеллекта.
Сайт:https://neural-university.ru
Общие условия:
- Готовая работа в растровом и векторном форматах
- Не 1 логотип и 5 вариантов, а 5 разныхнепохожих логотипов, можно без вариантов
- Работаем через Solar staff
Пожелания к логотипу:
- динамичный
- не детский (чтобы не было ассоциации с детскимобразованием)
- не должно быть ассоциаций с компьютернымииграми, просто IT стартапами, производителями микроконтроллеров и т.п.
Целевая аудитория:
- 30-40 лет
- и программисты, и не программисты, которыехотят ими стать
- 90% мужчины
- гео - вся РФ и СНГ
Оплата от 2500 рублей (готовы обсудить) Работаем через SolarStaff.
Если Вам интересно предложение, устраивают условия и Вы готовы взяться за этот
проект, пожалуйста напишите в обратном письме, в какие сроки предположительно
сможете прислать готовые логотипы и на какую оплату рассчитываете.
Спасибо! Надеюсь, нам удастся поработать с Вами!
С уважением,
Любовь Николаева,
помощник руководителя HR-отдела
Университет искусственного интеллекта.
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