Разработка логотипа

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок1619 просмотров

Добрый день!

Меня зовут Любовь, я представляю Университет искусственного интеллекта.

Краткое описание задачи:

Необходимо разработать 5 вариантов логотипа дляУниверситета Искусственного Интеллекта.

Сайт:https://neural-university.ru 

Общие условия:

- Готовая работа в растровом и векторном форматах

- Не 1 логотип и 5 вариантов, а 5 разныхнепохожих логотипов, можно без вариантов

- Работаем через Solar staff

Пожелания к логотипу: 

- динамичный 

- не детский (чтобы не было ассоциации с детскимобразованием) 

- не должно быть ассоциаций с компьютернымииграми, просто IT стартапами, производителями микроконтроллеров и т.п. 

Целевая аудитория: 

- 30-40 лет 

- и программисты, и не программисты, которыехотят ими стать 

- 90% мужчины 

- гео - вся РФ и СНГ 

Оплата от 2500 рублей (готовы обсудить) Работаем через SolarStaff.

Если Вам интересно предложение, устраивают условия и Вы готовы взяться за этот

проект, пожалуйста напишите в обратном письме, в какие сроки предположительно

сможете прислать готовые логотипы и на какую оплату рассчитываете.

Спасибо! Надеюсь, нам удастся поработать с Вами!

С уважением,

Любовь Николаева,

помощник руководителя HR-отдела

Университет искусственного интеллекта.

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