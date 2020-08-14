Добрый день! Ищу исполнителя для создания логотипа и брэндирования игрового проекта. Логотип + цвета Только с опытом работы и хорошим портфолио.
Изготоволение логотипа
Изготовление логотипа для интернет-магазина сантехники Shopsan.com.ua
Никаких особых пожеланий и предпочтений.
Логотип должен привлекательно смотреться в шапке и футере сайта, а также на визитках.
Победитель конкурса
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