Изготоволение логотипа

$50
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Завершен53 заявки2472 просмотра
#1$50

Изготовление логотипа для интернет-магазина сантехники Shopsan.com.ua

Никаких особых пожеланий и предпочтений.

Логотип должен привлекательно смотреться в шапке и футере сайта, а также на визитках.

5 лет назад
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Победитель конкурса

Stepan55
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Степан - профессионал своего дела.
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