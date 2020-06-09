Логотип для игрового проекта

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Закрыт20 заявок470 просмотров

Добрый день!

Ищу исполнителя для создания логотипа и брэндирования игрового проекта.

Логотип + цвета

Только с опытом работы и хорошим портфолио.

5 лет назад
grigapsht
Григорий 
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