Перерисовать логотип в векторе

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Завершен5 заявок472 просмотра

Здравствуйте, уважаемые!

Необходимо перерисовать логотип в векторном формате, видоизменив объект на нем и предав ему золотую текстуру. Логотип представить необходимо в трех вариантах: золотой (исходный), белый и черный. 

Прошу указывать заявки с ценой и сроками. Благодарю за внимание. 

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iOmen
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