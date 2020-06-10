Перерисовать логотип в векторе

Здравствуйте, уважаемые!

Необходимо перерисовать логотип в векторном формате, видоизменив объект на нем и предав ему золотую текстуру. Логотип представить необходимо в трех вариантах: золотой (исходный), белый и черный.

Прошу указывать заявки с ценой и сроками. Благодарю за внимание.