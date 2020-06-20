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Завершен11 заявок295 просмотров

Здравствуйте! Сколько будет стоить у Вас сделать логотип визитку для бизнес страницы на Фейсбук?

5 лет назад
guest_15919497477473
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$8
1 день
Немного подвела со сроками, правда в качестве компенсации обещала бесплатный макет. В целом неплохо, уточняйте сроки.
Отличный заказчик! Рекомендую!

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