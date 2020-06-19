Доработка логотипа

Разработать альтернативный дизайн существующего еврофлаера.Нужны макеты для печати 100*210.Все тексты оставить те же, что и на примере.Логотип во вложении.Желательно использовать цвета из логотипа.Сторона с тарифами. Пожелания: акцент на скорость интернета, т.к. это основное отличие от ...