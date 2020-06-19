Доработка логотипа

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Завершен1 заявка166 просмотров

Есть «костяк» логотипа, задача доработать цветовую гамму, заказчик хочет красивые текстуры. И разработать для странички в ФБ обложку. 

5 лет назад
guest_15918635655545
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
Благодарна Сергею за работу. Вся работа выполнена вовремя. Ко всем нашим правкам относился внимательно. Видно что человек клиентоориентирован и настоящий профи в своем деле.
Доволен сотрудничеством. Приятное общение, всегда на связи, мгновенная оплата. Буду рад новым проектам. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад

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