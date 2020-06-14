Создать логотип

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт10 заявок782 просмотра

Добрый день!Ищу графического дизайнера, способного отрисовать логотип с мускулистым маскотом-волком в капюшоне. Смотреть волк должен чуть вперёд, в пол оборота. Сзади должна быть полутень. Спереди название, чтобы было как бы разодрано когтями. На самом волке должна быть майка с логотипом (двумя первыми буксами нашей надписи).Стилистика как на приложенных изображениях, персонаж должен быть «устрашающим», в духе изображённого на первой картинке.Результат нужен в векторе, в AI или SVG. Откликайтесь только со ссылками на похожие работы - заказ срочный, нужно сделать в течение сегодняшнего дня. Сразу указывайте точную цену за работу. Сотрудничество начинаем с ваших набросков.

В перспективе долгосрочное сотрудничество - если вам было бы интересно сотрудничать по другим проектам - укажите это в отклике, пожалуйста

5 лет назад
WOWDesignStudio
Денис 
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