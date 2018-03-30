Дизайн логотипов, нейминг, фирменный стиль, дизайн и 3D визуализация интерьеров
Занимаюсь дизайном более 7 лет. Выполнил более 1000 проектов. Ответственно и творчески подхожу к выполнению каждого проектов. Выполню работу максимально быстро и качественно.
Владение программами:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw
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ТОП-50— Интерьеры и Экстерьеры
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Алекс отлично справился со своей работой
Ответный отзыв
Отличный заказчик . Спасибо большое за сотрудничество .
$15
10 баллов
7 лет назад
Логотип Алекса заметно выделялся на фоне работ остальных претендентов, т.к. был выполнен в лаконичном, современном стиле, отлично подходящем под наш сайт.
$10
10 баллов
7 лет назад
HTML
С победой в конкурсе!
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$20
10 баллов
7 лет назад
Все очень понравилось!)
$30
10 баллов
9 лет назад
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
$15/час
от $15от 5 дней
#32
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$15/час
от $15от 5 дней
#90
Музыка и Звуки
нет отзывов
$15/час
от $30от 5 часов
#298