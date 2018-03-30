Mega_Alex

Алекс Mega_Alex

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Дизайн логотипов, нейминг, фирменный стиль, дизайн и 3D визуализация интерьеров

Занимаюсь дизайном более 7 лет. Выполнил более 1000 проектов. Ответственно и творчески подхожу к выполнению каждого проектов. Выполню работу максимально быстро и качественно. 

Владение программами:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw 

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ТОП-50
Интерьеры и Экстерьеры

Портфолио

Отзывы заказчиков

denistereschenko
44 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Название agro- or agri-?
Алекс отлично справился со своей работой
Отличный заказчик . Спасибо большое за сотрудничество .
Ответный отзыв
2by2host
49 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Логотип для сайта вопросов и ответов
Логотип Алекса заметно выделялся на фоне работ остальных претендентов, т.к. был выполнен в лаконичном, современном стиле, отлично подходящем под наш сайт.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$10
10 баллов
7 лет назад
Конкурс на простой лого для SMS-сервиса
HTML
С победой в конкурсе!
Хороший заказчик
Ответный отзыв
The_Boss777
Никита 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Логотип для интернет магазина
Все очень понравилось!)
Отличный заказчик
Ответный отзыв
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Разработать стиль и размещение в помещении объектов
Все ок.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
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Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
$15/час
от $15от 5 дней
#32
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$15/час
от $15от 5 дней
#90
Музыка и Звуки
нет отзывов
$15/час
от $30от 5 часов
#298